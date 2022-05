Carlo Ancelotti rebate declaração de Salah: ‘Também pode ser uma vingança para nós’

Faltando quatro dias para se encontrarem na final da Champions League, Real Madrid e Liverpool já estão agitando os bastidores do duelo.

Recentemente, ao descobrir que enfrentaria a equipe espanhola na final do torneio, o atacante Mohamed Salah afirmou que o duelo seria uma vingança para o Liverpool, que perdeu a competição na temporada 2017/18 para o Real Madrid. Na ocasião, o egípcio sofreu uma lesão após uma jogada com Sergio Ramos e deixou a partida ainda no primeiro tempo.





Treinador dos merengues, Carlo Ancelotti aproveitou a declaração de Salah para rebater o jogador. Em entrevista coletiva, realizada nesta terça-feira (24), o italiano garantiu que a sua equipe também tem motivos para se vingar. “Pode ser uma motivação, mas o Real Madrid perdeu uma final em Paris com o Liverpool. Também pode ser uma vingança para nós”, declarou.

“Já nos encontramos muitas vezes. Perder com eles foi uma tragédia com a Roma em 1984 e 2005. Depois a vingança, que diz Salah, em 2007. Eu o respeito muito. Uma das melhores experiências da minha carreira é ver o empurrão Bernabéu ou Anfield. Além da bela experiência de ser rival do Everton. Eu gosto da história deles, a do Paisley, eles têm seis Champions League, apenas uma a menos que o Milan… Isso é uma motivação extra também. Meus amigos milanistas me dizem para não deixá-los chegar a sete”, completou Carlo.