Carlo Ancelotti é apoiador de mudança na regra do futebol Comandante do Real Madrid é favorável ao tempo efetivo, que pode aumentar o tempo de jogo para 100 minutos

Carlo Ancelotti apoia uma mudança na regra do futebol. Em evento organizado pelo “Corriere dello Sport”, o italiano afirmou ser favorável ao tempo efetivo, que pode aumentar o jogo de 90 para 100 minutos.





– Estou a favor. Deve ser a próxima regra do futebol. Estamos chegando a jogos com 10 minutos de descontos. Com o tempo efetivo, se evitariam simulações e coisas inúteis. Já chegou a hora de introduzir.

Caso esta mudança ganhe mais adeptos, ela deveria ser aprovada pela IFAB (International Football Association Board), órgão que controla as regras do futebol. No entanto, ainda não há uma previsão de quando isso poderia acontecer.

De acordo com o jornal italiano, Gianni Infantino, presidente da Fifa, também seria favorável a essa mudança. Segundo o italiano, as empresas de comunicação pagam por 90 minutos do espetáculo, não apenas os 50 minutos jogados.

