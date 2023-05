Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 01/05/2023 - 8:22 Compartilhe

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti contestou a existência de um prazo dado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para definir seu futuro. Em coletiva de imprensa, o italiano também desconversou sobre a próxima temporada apesar de ter contrato até 2024 com o clube espanhol.







– Já disse que não falo do meu futuro (disse com um sorriso no rosto). O prazo é um absurdo, pois não falei com ninguém.

Embora não tenha citado um hipotético trabalho com a Seleção Brasileira, o comandante exaltou jogadores que vestiram a Amarelinha ao comentar sobre as qualidades de Vini Jr e Rodrygo, dois de seus principais atletas.

– Os brasileiros se destacam por suas qualidades individuais. Eles tiveram Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Pato. É difícil encontrar jogadores com a qualidade individual como Vinícius e Rodrygo.

Em fevereiro, Ednaldo Rodrigues afirmou que buscaria a contratação de um novo treinador até o meio do ano. As Eliminatórias da Copa do Mundo da Conmebol começarão no segundo semestre, enquanto a Seleção Brasileira tem a chance de fazer mais amistosos na próxima Data Fifa.

