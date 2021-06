Carlinhos quer vitória do Shimizu sobre o Kashima em decisão pela Copa da J-League Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático

Principal nome do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer um jogo perfeito da sua equipe diante do Kahsima Antlers na Copa da J-League. Isso porque, seu time precisa reverter o placar do primeiro confronto (1 a 0) para se classificar à próxima fase do torneio.

– Vamos ter uma decisão pela frente e temos que estar preparados. O grupo sabe das dificuldades que enfrentará. Vamos procurar fazer um grande jogo para sairmos com um resultado positivo e a vaga na fase seguinte da disputa – disse.

Segundo o jogador, seu desejo é manter os números nesta época.

– Minha ideia é manter a intensidade e os bons números que tenho com a camisa do Shimizu para ajudar a equipe na sequência da temporada. Estou muito motivado para isso.

