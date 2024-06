Carlinhos Mendigo não paga pensão e Justiça decide que ele continue preso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2024 - 19:16 Para compartilhar:

Após audiência de custódia, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou na tarde desta quarta-feira, 19, a prisão por 30 dias do humorista Carlos Alberto da Silva, mais conhecido pelo personagem Carlinhos Mendigo. Ele deve ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória em Guarulhos, na Grande São Paulo, de acordo com reportagem do portal g1.

O artista foi preso na última terça-feira, 18, e deve R$ 246,9 mil de pensão ao filho, fruto de um relacionamento com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck.

+ Carlinhos Mendigo transitava por quatro apartamentos para despistar a polícia antes de ser preso, diz investigador

Policiais da 2ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) foram os responsáveis. Mendigo era procurado desde 13 de novembro de 2023, quando um novo mandado de prisão civil por pensão alimentícia foi expedido.

Caso pague o valor atual da dívida, caberá à Justiça analisar se ele será solto ou não antes de completar os 30 dias de prisão.