Carlinhos Mendigo desabafa na rede social por não ver o filho: “Luto para ser pai”

O humorista Carlinhos Silva, que ficou muito famoso pelo personagem Mendigo do programa ‘Pânico na TV’, usou a sua rede social para fazer um desabafo. Na última segunda-feira (20), ele falou sobre não poder estar com o filho Arthur Henrique, de 9 anos, no dia do aniversário dele.

Ao postar uma foto do garoto, Carlinhos escreveu um texto em que se mostrou muito revoltado com as ordens judiciais devido eles afastarem um pai do filho. “Muitos pais e filhos não podem estar juntos porque a morte já os afastaram, mas muitos pais e filhos, que estão a pequenos quilômetros de distância, não se podem ver pelo simples fato de a ‘justiça’ ser conivente com alienação parental e acobertar mães mentirosas e criminosas, que sequestram e estupram a mentalidade de seus filhos, afastando eles do principal homem na sua vida que deveria ser referência, herói e espelho. Hoje faz 9 anos que ele nasceu e que eu luto incansavelmente para ter o simples direito de ser pai do meu próprio filho. Dos 9 aninhos dele, eu somente o vi em 2 aniversários. Isso porque a justiça mandou. Feliz aniversário, meu filho, e que Deus o prepare como preparou o papai. Que a nossa distância não apague a chama do amor, do entendimento, do perdão e da cura! Te amo infinito, minha vida”, escreveu ele na legenda do post.

Vale ressaltar que, no ano passado, Carlinhos foi procurado pela Justiça por não pagar pensão durante seis anos, contabilizando uma dívida de R$ 650 mil.

