Carlinhos Mendigo ataca apresentador Luiz Bacci, da Record

View this post on Instagram

Para quem ouviu apenas o lado da mãe do meu filho ….. Verdades não fazem curva. Ela será a mesma do começo e se sustentará intacta até o fim. Ainda que a justiça do homem falhe e, a distorça, com interpretações erradas ou partidárias, mas a justiça de DEUS, jamais! _ Imagino que, com o dinheiro que moveram para caçar um trabalhador com problemas de pensão, com varias viaturas na rua, helicóptero sobre minha casa, dentre outros absurdos. Só para lembrar: Tem muito marginal solto: matando, roubando, estuprando, falsificando, inclusive alguns aplicando golpes com a família e extorquindo pais. Digo país, pq não sou só eu. Ela tem outra filha linda. Espero que nunca venha à tona também o que ela faz com o coitado trabalhador, pai, da filhinha dela, que é a coisa mais preciosa desse mundo! _ Que nessa guerra possamos aprender que, jamais, jamais devemos colocar o dinheiro na frente do amor. Em todos os sentidos …….🙏🏻🙏🏻 Que DEUS nos dê forças e conforte os corações envolvidos. Irei até o final pelos meus direitos de pai e, principalmente pelos direitos do meu filho Arthur , de Filho! – Aaaaaaah … o nosso amado e saudoso Marcelo Rezende, jamais faria o que você fez com uma pessoa de bem e verdadeira, que trabalhou nessa emissora, Bacci. Mesmo que por lei no jornalismo eu teria por obrigação o meu espaço e direito de defesa, lhe agradeço o espaço e tempo cedidos em seu Programa! Repense 👌🏻🙏🏻👊🏻