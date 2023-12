Carlinhos Maia se defende após ser acusado de aplicar golpe com banco: ‘Me desliguei da empresa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2023 - 22:01 Para compartilhar:

Carlinhos Maia, 32 anos, se pronunciou sobre acusações de golpe, neste fim de semana. O seu nome foi ligado a supostos crimes do banco digital Girabank, do qual foi sócio. A instituição é acusada de aplicar golpes em massa nos correntistas.

Através dos Stories de seu Instagram, o influenciador declarou que não é mais sócio da empresa há “quase um ano”, além de ter negado que haja irregularidades com a fintech.

“Uma coisa importante sobre o Girabank: Como a maioria de vocês já sabe, me desliguei da empresa já faz quase um ano, justamente porque toda vez que acontecia algum problema, o pessoal vinha e descia o cacete em mim. Pode estar acontecendo um milhão de coisas boas, mas deu qualquer probleminha…”, começou ele em vídeo.

“O Girabank emitiu hoje uma nota a todos os correntistas, tá, gente? O Girabank, até onde eu sei, que outros sócios me falaram, foi vendido para um outro grupo americano e todas as pessoas… Estou falando isso aqui com carinho às pessoas, porque fui eu que indiquei: não se preocupe, não tem dinheiro de ninguém sendo roubado”, declarou ele.

“As transações, não sei o que de bancário… Que eu não entendo, tá bom? Então olhem no email de vocês, que eles mandaram aqui para mim. Olhem no email de vocês, eles estão respondendo a todo mundo”, pediu ele, nem detalhar a resposta oficial do banco.

Na publicação, Carlinhos expôs o email que teria recebido da fintech. O empresário garantiu, também, que o valor investido pelos clientes do banco não está sendo subtraído.

“Está tendo uma troca de donos e de maneira nenhuma o dinheiro de ninguém será roubado — até porque não pode, envolve o Banco Central e tudo mais. Fiquem tranquilos, olhem o email de vocês, tá bom? Eles estão resolvendo tudo”, finalizou.

O que aconteceu

Carlinhos Maia foi criticado nas redes sociais ao se defender por fazer publicidade de jogos de azar, após reportagem sobre irregularidades dessas instituições.

“Para você que tá em casa: se você não tem cabeça, não jogue! Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba! O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você pra alguma coisa. Se eu disser: ‘pule do penhasco’, você vai pular porque eu tô dizendo a você?”, disse o influenciador, que tem 29 milhões de seguidores no Instagram.

“Continuarei fazendo, porque se eu não fizer, tem um monte aí roubando dinheiro das pessoas. Então, vou pegar uma menos ruim. Foi a última vez que falei sobre isso. Joga quem quer. Os influenciadores que têm de parar de enganar o povo que vai ficar rico. Têm que mostrar a verdade, que perde, que é jogo”, completou ele.

