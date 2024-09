Carlinhos Maia revela detalhes de processo para ser pai: ‘Duas crianças’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 16:46 Para compartilhar:

Carlinhos Maia, 33 anos, revelou que o está cada vez mais perto de se tornar pai. Na madrugada desta terça-feira, 17, ele abriu o coração para os seguidores no Instagram e detalhou o andamento do processo para ter um filho ao lado do marido, o apresentador Lucas Guimarães, 30.

O influenciador já havia contado que planejava aumentar a família junto. Agora, ele explicou que, em breve, o casal vai dar início ao processo para a chegada dos filhos.

“Em janeiro, vamos para os Estados Unidos para dar entrada nos nossos filhos. Está na hora já, né? Estou ficando um coroa já. Nunca pensei que iria sentir vontade de ser pai, [de ter] duas crianças aqui…”, iniciou ele em uma série de vídeos publicados nos Stories.

Em seguida, Carlinhos contou que o processo se dará por meio de uma doadora de óvulos, juntamente com o material do casal.

“A ciência é avançada demais, pelo amor de Deus, é muito avançada. Como é que vai ser eu pai? Passa muitas coisas pela cabeça. E se a criança começar a crescer e a energia não bater? Eu vou dizer ‘querida, você vai sair da minha casa e morar com a sua avó'”, brincou ele.

