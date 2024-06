Carlinhos Maia presenteia marido com carro de luxo avaliado em quase R$ 2 milhões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2024 - 15:48 Para compartilhar:

Carlinhos Maia presenteou o seu marido, Lucas Guimarães, com um Mercedes-AMG G 63, avaliado em R$ 1,93 milhão.

Lucas agradeceu o carro de luxo e, de quebra, ainda fez uma declaração a Maia pelos seus 15 anos de relacionamento.

“Olha só como eu fui acordado com esse presentão do dia dos namorados, eu era louco por esse carro. Confesso que eu fiquei sem palavras, te amo meu tesouro e nosso amor vai além de qualquer bem material, tudo que construímos juntos 15 anos, nosso amor e cumplicidade vai além de qualquer bem material, e isso pra mim é a nossa maior riqueza.”

Ele declarou que a primeira vez em que ficou apaixonado pelo Mercedes foi quando viu o veículo na garagem de Wesley Safadão.

Além do sonho do carro, o influencer estava com um carro alugado em São Paulo. Ele confessou que, às vezes, até pegava o Mercedes de mesmo modelo do maridão para rodar.

“Eu estava andando com um carro alugado em São Paulo e estava precisando de um carro. O que eu estava gastando de aluguel dava para comprar um carrão.”

Carlinhos Maia deixou de dar presente de Dia dos Namorados por dois anos e descobriu com os seguranças o sonho de consumo do marido, explicou Lucas em seus stories no Instagram.