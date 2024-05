Carlinhos Maia mostra Emily Garcia sendo tirada da cama do ex-marido, contra quem tem medida protetiva

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 10:09 Para compartilhar:

Na madrugada desta quarta-feira, 8, o humorista Carlinhos Maia mostrou em seus stories do Instagram a influenciadora Emily Garcia sendo tirada da cama de seu ex-marido, Babal Guimarães — contra quem ela tem uma medida protetiva por violência doméstica. Ao lado de outros amigos, o ex-casal está no Rancho Maia, propriedade de Carlinhos e de seu marido, Lucas Guimarães, irmão de Babal.

Emily e Babal se separaram no início de 2023, quando a influencer o denunciou por agressão. No vídeo compartilhado por Carlinhos, é possível ver que Emily estava embriagada e foi levada à cama do ex-marido, com quem ainda convive devido aos amigos em comum e ao filho Miguel, de 2 anos.

Na sequência de stories compartilhada por Carlinhos, o humorista aparece mostrando Babal incomodado por Emily estar em seu quarto. Em seguida, ele filma a influencer deitada e questiona: “Vai dormir com o Babal aí?”

E Emily responde, confusa: “Eu, não. Amigo, eu não sei onde eu estou. A Bianca me trouxe para cá. É meu quarto, né?”

Carlinhos, então, tenta tirá-la do cômodo enquanto Babal espera na porta. Por fim, Emily desce da cama e é advertida por Carlinhos: “Você não dá para beber assim, não. Já avisei a você.”

O casal esteve junto até janeiro do ano passado, quando Emily denunciou o ex-marido por agressão e conseguiu uma medida protetiva. No mês seguinte, o homem foi condenado por violência doméstica em processo movido contra outra ex-namorada e recebeu pena de um ano, quatro meses e nove dias de detenção em regime aberto.

Em junho, Emily foi filmada invadindo a casa de Babal com um martelo em mãos e quebrando espelhos. Isso porque o ex-marido havia colocado os pertences de Miguel, filho do casal, na rua, em sacos de lixo.