Carlinhos Maia lamenta comparações com Virginia em leilão de Neymar: ‘Vaidade besta’

O 3º leilão promovido pelo Instituto Neymar Jr. ocorreu na noite da última quinta-feira (22), em São Paulo. Na ocasião, celebridades passaram pelo tapete vermelho do evento e, algumas, tiveram lotes leiloados, como foram os casos de Virginia Fonseca, Gkay e Carlinhos Maia.

Gkay leiloou um par de ingressos para a Farofa, arrematado por R$ 80 mil. Em outro lote, uma viagem ao Rio de Janeiro em jato particular com Virginia e a sogra, Poliana, esposa de Leonardo, foi levada por R$ 735 mil. Já a experiência com Carlinhos Maia em Alagoas foi arrematada por R$ 130 mil.

Os lances repercutiram nas redes sociais. Logo, o público passou a comparar os demais lotes com o de Virginia Fonseca, devido ao valor exorbitante arrematado pela influenciadora digital. Por isso, após ser comparado com a esposa de Zé Felipe, Carlinhos Maia se irritou e rebateu o assunto.

“Eu comemorando meus R$130 mil e o povo falando que eram R$ 700 mil para a Virginia, mas que bom, gente! Eu nem estava lá, se estivesse teria pedido mais. Mas estou muito feliz, de verdade, a causa é muito nobre! Essa vaidade besta não existe mais”, declarou o humorista.

Carlinhos garantiu, ainda, que chega “a vender em menos de 24 horas até R$ 3 milhões com um link” de publicidade. “Já cheguei a R$ 18 milhões, dependendo do produto. Ali no leilão do Neymar foi um dia comigo na vila”, pontuou.

Por fim, disse reconhecer o sucesso de Virginia e a elogiou: “É um case de sucesso feminino no Instagram. […] Quando a pessoa tem fã, a pessoa não tem crise. Fico muito feliz quando nascem fenômenos desse tamanho na plataforma que estou há tanto tempo”.

