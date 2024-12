Carlinhos Maia fala sobre fim de amizade com Anitta após polêmicas: ‘A gente se afastou’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 14:20 Para compartilhar:

Carlinhos Maia, 33, revela que não possui mais amizade com Anitta, que chegou a ser madrinha de casamento do famoso em 2019. A revelação aconteceu nesta segunda-feira, 2, durante o programa “De Frente com Blogueirinha”.

O assunto começou após o influenciador ser questionado por um fã: “Qual o presente que a Anitta te deu como madrinha de casamento?”, ao afirmar não lembrar por causa do momento tenso em que vivia com a ex-amiga, o famoso revelou que não existe mais amizade com a cantora.

“Dividi em dois grupos: mundo da fama, e aquelas pessoas que vêm desde o início da nossa história. Nessa coisa midiática a gente estava muito próximo, eu e a Anitta, ela foi lá para casa, dormiu, a gente viajou, eu ia para a casa dela para aniversários”, começou.

“Teve um período em que a gente ficou muito próximo, E aí veio o negócio do casamento, das polêmicas e se afastou até hoje”, explicou Maia.

Ao ser questionado se as controvérsias envolviam o nome dela, Carlinhos afirmou que ela foi o “cancelado”, e muitos artistas além dela resolveram se afastar do famoso. “Eu nem julgo, porque hoje eu entendo que a pessoa tem sua carreira, o seu público, é o seu ganha pão aquilo dali. A pessoa não quer se queimar.”

Mesmo com o distanciamento, o influenciador rasgou elogios para a funkeira: “Ela para mim é uma das maiores referências do mundo no que ela faz, é uma mulher das mais inteligentes que já conheci, sou fã do trabalho dela, só não tem mais a amizade, mas também não tem desprezo. Há respeito de ambas as partes, a gente só se afastou”.

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia se casaram em 2019, em uma cerimonia que contou com a presença de diversos artistas, inclusive Anitta.

Confira a entrevista completa: