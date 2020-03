Carlinhos Maia ensina como se tornar um influenciador digital de sucesso

Com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, Carlinhos Maia esbanja números invejáveis para um influenciador digital. Pensando nisso, o humorista criou um curso para compartilhar o segredo do seu sucesso para aqueles que querem também ter fama nas redes sociais.

“Não trata-se apenas de sorte ou intuição, tem técnicas. É muito importante ter opinião para se tornar um digital influencer de sucesso. Por isso aceitei o convite da produtora Prime, das faculdades Fael e Fas e da plataforma DRM para dividir tudo isso com meus seguidores”, disse Carlinhos.

Com direito a um certificado em extensão universitária, o curso, além da expertise de Carlinhos, ainda conta com vídeo aulas com grandes especialistas em psicologia, marketing digital, artes cênicas, direito e visagismo.

O curso terá as vendas liberadas a partir de 05/03 pelo site cursodocarlinhosmaia.com.br e estará disponível para o público no dia 12/03, com o valor de R$ 297,00 na pré-venda, que inclui ainda uma série sobre a vida do influencer.