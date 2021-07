Carlinhos Maia é criticado após fazer festa durante pandemia

Carlinhos Maia sofreu diversas críticas dos internautas após realizar uma festa na noite da última sexta-feira (9) em Barra de São Miguel (AL). A assessoria do humorista disse à Folha de São Paulo que 20 pessoas participaram do evento, incluindo famosos, como o influenciador Erasmo Viana, ex-marido de Gabriela Pugliesi.

O humorista compartilhou diversos vídeos da celebração, onde é possível ver os convidados sem máscara e em aglomeração. “Surpresa nenhuma em ver Carlinhos Maia fazendo mais uma festa no meio da Pandemia… as pessoas que defendem, são as mesmas que saem pra curtir baile ou fazer resenha nos fins de semana! isso é nojento!”, disse uma seguidora.

Carlinhos ficou surpreso por ter ganho do amigo Mandarrari um carro esportivo, avaliado em R$ 500 mil, como presente de aniversário. A chave do veículo foi entregue com um bilhete escrito: “Com todo o carinho e consideração pelo seu dia especial.”

