Carlinhos Maia devolve moto que ganhou de Simone Mendes: ‘Me dê um relógio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2024 - 19:54 Para compartilhar:

Carlinhos Maia tomou uma decisão inusitada e surpreendeu a cantora sertaneja Simone Mendes, sua amiga. Ele devolveu a ela uma moto que ganhou de presente e fez questão de ir até a casa dela para entregar o veículo. O influenciador, que usou os Stories do Instagram, no último domingo, 9, para compartilhar os registros desse momento, explicou as suas razões.

Maia se encarregou de ir até a casa da artista para fazer a devolução pessoalmente e lá chegou empurrando a moto com a ajuda de seus funcionárias. Ele disse que quase se envolveu em um acidente ao circular com o veículo juntamente com a sua mãe.

Mas, Carlinhos não quis ficar de mão abanando e sugeriu à amiga que lhe presenteasse com outro tipo de mimo.

“Não quero e vim devolver! Ontem, eu quase arranquei o braço, minha mãe quase perdeu a chapa. Deus me livre. Me dê um relógio. Vim trocar, então pode me dar um relógio”, disse ele, arrancando risada da família da cantora, que ficou surpresa com a situação inusitada.

“É a primeira vez que vejo alguém devolver um presente”, disparou o empresário Kaká Diniz, marido da sertaneja.

Segundo o influenciador, ele quase caiu da moto por conta da alta velocidade que ela atinge em poucos segundos.

A moto com a qual Simone presenteou Carlinhos Maia é um modelo da Harley-Davidson, que ultrapassa o valor de R$ 100 mil no Brasil.