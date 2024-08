Carlinhos Maia detalha como será o tratamento do pai contra o câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2024 - 16:35 Para compartilhar:

Após revelar que seu pai está com câncer, Carlinhos Maia voltou às redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 30, para dar mais detalhes do diagnóstico de Seu Virgílio, como é conhecido.

Segundo o influenciador digital, seu pai está com um tumor no pâncreas. Ele explicou ainda como será feito o tratamento para combater a doença.

“Meu pai vai ficar bem, ele é forte demais. Acabei desabando ontem, talvez pelo álcool, ou para dividir com vocês, que nos acompanham há tantos anos. Acredito demais na força da oração e na medicina. Por sorte, foi descoberto em um exame de rotina, que sempre nos preocupamos de que meus pais fizessem. Ele não sentia dor nem nada”, contou.

O humorista disse também que Seu Virgílio passou por mais exames, que não identificaram câncer em nenhuma outra parte do corpo. “Graças a Deus, não se espalhou, justamente porque foi descoberto no início. Por isso, é tão importante ir ao médico mesmo que não esteja sentindo nada”, ressaltou o marido de Lucas Guimarães.

Carlinhos afirmou que o primeiro passo do tratamento será uma cirurgia. “Vai fazer a primeira operação agora, depois manter a quimioterapia. Ele está bem sereno, como ele é, sem medo, forte e confiante. Desculpa a forma que falei. Diferente dele, fiquei apavorado, perdemos a prima Deza recente com essa maldita doença. Então, me desesperei. Mais uma vez, obrigado. Vou ficar off esses dias, até a cirurgia acabar. Volto aqui com boas notícias, amamos vocês”, completou.

Por fim, Carlinhos ainda deixou um recado para o pai: “Te amo, minha vida. O senhor é a pessoa mais pura que já conheci em toda minha vida”.

Desabafo

Mais cedo, ao falar pela primeira vez sobre o diagnóstico do pai nas redes sociais, Carlinhos não segurou o choro e disse, aos prantos.

“Eu estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal. Porque eu sei que… O meu pai, o seu Virgílio, está com câncer. Mas sabe tipo, sabe aquela certeza de que tipo, ele vai ficar bem? Ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu peço para todo mundo que me segue, que mande toda energia positiva do mundo”, pediu.