Carlinhos Maia confirma crise no casamento, mas garante reconciliação após ‘noite quente’

O influenciador Carlinhos Maia, 32 anos, fez um longo desabafo, nesta terça-feira, 5, sobre o desentendimento que teve com o marido, o apresentador Lucas Guimarães, pouco antes de começar as festas na ‘Farofa da Gkay‘, na última segunda-feira, 4.

O pronunciamento do influenciador veio após o colunista Gabriel Perline, do portal ig, publicar que ele e Lucas teriam dormido separados, em quartos diferentes, no resort em que ficaram no Ceará, onde acontece a ‘Farofa’.

Um dos motivos para o desentendimento entre os dois seria o ciúmes de Carlinhos em relação ao programa no SBT, aos sábados, que Lucas vai comandar. Através dos Stories do Instagram, Carlinhos confirmou a crise, mas negou o motivo.

“Estamos em crise já faz um bom tempo, afinal são 14 anos juntos. Mas não é por que ele está brilhando. Seria muito contraditório eu fazer tantas pessoas crescerem e não querer ver meu parceiro gigante. Quanto maior ele ficar, maior eu fico também. A televisão é o sonho dele, nunca foi o meu. Então, para com essa competição entre a gente”, pediu o influenciador.

Para desfazer os boatos, ele resolveu expor prints de conversa com o parceiro em que falam sobre uma noite bastante quente que eles tiveram para selar a reconciliação.

“Ontem, nos estranhamos a festa inteira, mas no final da noite, ele bateu no meu quarto, e demos uma pimbanda (sic) dos sonhos. Sabe aquelas que a gente desconta a raiva? Foi tanto tapa na bunda e murro na costela, que se vocês virem a gente andando torto já sabem o motivo”, detalhou ele.

