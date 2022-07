Carlinhos Maia assume ter divulgado foto nu: “Mexeram com minha vaidade”

Recentemente, mais um vazamento de nude de Carlinhos Maia, divulgado no Instagram de seu marido, Lucas Guimarães, repercutiu nas redes sociais. Contudo, para a surpresa do público, foi tudo intencional, após o humorista se sentir ofendido por críticas sobre sua genitália. “Ficaram dizendo no Twitter: ‘o Carlinhos é um zé pintinho’”, alegou o influencer.

No PocCast, no YouTube, na última sexta-feira (15), ele detalhou sua decisão, declarando apoio do marido. “Chamei o Lucas, que é meu parceiro pra caral**, e disse: ‘estão mexendo com a minha coisa, porr*! Você sabe que eu sou vaidoso com essas coisas’. Aquilo estava mexendo comigo, com minha vaidade”, justificou.

Segundo ele, não é o único a fazer esse tipo de coisa. “A verdade é que todo mundo vaza. É muito difícil. Esse negócio de hackearem, vez ou outra, tudo bem, mas a maioria [é intencional]”, declarou.