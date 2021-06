Carlinhos espera sequência positiva do Shimizu S-Pulse equipe em 2021 Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático

Em alta vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer a evolução da equipe japonesa na temporada. Segundo o jogador, um dos principais nomes do futebol do Japão hoje, a meta é crescer de produção em 2021.

– Estamos trabalhando para a equipe crescer de produção e melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer na temporada. Temos que ter intensidade máxima nas partidas que virão para alcançarmos nossos objetivos – disse.

Segundo o jogador, seu momento tem sido muito bom.

– Individualmente só tenho a agradecer por tudo ao Shimizu e meus companheiros. Vou lutar muito para manter a intensidade e o ritmo forte para ajudar o grupo nos próximos meses.

