Carli volta aos treinos e deve reforçar o Botafogo diante do Athletico-PR

A presença de Joel Carli foi a novidade na reapresentação do Botafogo, nesta terça-feira, no campo anexo do Engenhão. Ausente na vitória por 2 a 0, diante do Avaí, no domingo, em Santa Catarina, por causa de dores na coxa direita, o zagueiro, sem chuteiras, fez um trabalho leve.

O técnico Eduardo Barroca espera contar com o capitão na partida contra o Athletico Paranaense, no próximo domingo, às 16h,em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, Carli deve formar a dupla de zaga com Marcelo Benevenuto, pois Gabriel vai ter de cumprir suspensão por causa do terceiro cartão amarelo.

Os jogadores que enfrentaram o Avaí fizeram apenas treinamentos físicos na academia. O goleiro Gatito Fernández foi o único titular em campo, ao lado de todos os reservas. Barroca treina todo o elenco nesta quarta-feira, quando iniciará, de fato, a preparação para o jogo contra o Athletico.

O Botafogo é o nono colocado no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, 13 atrás do líder Santos.