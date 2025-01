Carlão brilha e Noroeste estreia no Paulistão com vitória sobre o Velo Clube em Rio Claro

Velo Clube e Noroeste entraram em campo no Benitão, na noite desta quarta-feira, reeditando a grande final do Campeonato Paulista A2 de 2024. Desta vez pelo Paulistão, o time de Bauru levou a melhor ao bater o rival por 2 a 0. Pedro Felipe e Carlão marcaram os gols que construíram o triunfo.

O primeiro compromisso colocou o Noroeste na liderança do Grupo C, com três pontos, enquanto o Novorizontino foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0 e fica com zero. Água Santa e São Paulo ainda não estrearam. Pelo Grupo D, o cenário é inverso, com o Velo Clube zerado, enquanto a Ponte Preta venceu e tem três pontos.

O primeiro tempo de muita intensidade terminou com o Noroeste em vantagem, apesar da grande atuação do camisa 10 velista, Felipinho. Com maior presença em campo, o visitante contou ainda com atuação destacada do atacante Carlão, que participou dos dois gols.

Aos 34 minutos ele entrou na área em boas condições de finalização e acabou derrubado por Rafael Ribeiro. Na cobrança, Pedro Felipe conferiu: 1 a 0. Carlão fez o segundo gol aos 45 minutos, num lance que começou em cobrança de escanteio. A bola não saiu da área e Carlão chutou forte com o pé esquerdo para ampliar o placar.

Como era esperado, o Noroeste voltou mais cuidadoso no segundo tempo, para segurar a tentativa de reação do Velo Clube. Sem correr risco, valorizou a posse de bola, deixou o tempo passar e se deu por satisfeito pela estreia vitoriosa.

Na segunda rodada, o Velo Clube vai tentar a reabilitação diante do Corinthians, no domingo, às 18h30, na Neo química Arena. O Noroeste vai reencontrar sua torcida em Bauru, recebendo o Palmeiras no estádio Alfredo de Castilho, sábado, às 18h30.

FICHA TÉCNICA:

VELO CLUBE 0 X 2 NOROESTE

VELO CLUBE – Dalton; Rafael Ribeiro, Itambé (Cauari) e Marcelo; Yuri Ferraz, Léo Baiano, Carlos Manuel (Jefferson Nem) e Renan Siqueira (Léo Campos); Felipinho, Daniel Amorim e Vinícius Leite (Sillas). Técnico: Guilherme Alves.

NOROESTE – Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Luizão (Carlinhos) e Maycon; Cicinho, Denner (Jonatas Paulista), Thiago Lopes, Dudu Miraíma (Matheus Blade) e Maykon Jesus (Diego Maia); Carlão e Pedro Felipe (Luiz Thiago). Técnico: Paulo Comelli.

GOLS – Pedro Felipe, aos 34, e Carlão, aos 44 minutos do primeiro tempo

CARTÕES AMARELOS – Itambé, Yuri Ferraz e Léo Baiano (Velo Clube); Dudu Miraíma, Cicinho, Matheus Blade, Felipe Alves e Luiz Thiago (Noroeste)

ÁRBITRA – Marianna Nanni Batalha

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Benitão, em Rio Claro (SP).