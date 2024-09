Carla Zambelli falta em depoimento sobre invasão no CNJ e defesa justifica internação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 12:55 Para compartilhar:

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) faltou ao depoimento previsto nesta quinta-feira, 26, no Supremo Tribunal Federal (STF) para esclarecer a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). De acordo com a defesa, a parlamentar está internada e deve passar por um procedimento de emergência.

Zambelli é acusada de comandar um esquema para invadir o sistema do CNJ para incluir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ela nega as acusações.

Carla Zambelli prestaria depoimento ao juiz Rafael Henrique, auxiliar de Moraes. A defesa ressaltou o mal estar da deputada, que está internada no HCor. Os advogados reforçaram que mesmo com a presença da parlamentar, ela não participaria da oitiva devido à falta de outras testemunhas.

“Ela está hospitalizada e precisará passar por um procedimento de emergência. Contudo, independentemente do que lhe acometeu, como diversas testemunhas imprescindíveis não compareceram, ela não seria ouvida de qualquer maneira”, disse a nota divulgada pelo advogado Daniel Bialski.

Além da parlamentar, o hacker Walter Delgatti Neto também é réu no processo. Ele já admitiu ter sido contratado pela deputada para invadir o sistema.

Delgatti Neto também prestaria depoimento nesta quinta-feira. Ainda não há informação se ele participou ou não da sessão.