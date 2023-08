Carla Zambelli é hospitalizada em Brasília

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 2:29 Compartilhe

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está internada em Brasília desde terça-feira, 15. A notícia foi confirmada à imprensa por sua assessoria.

Em nota, a equipe médica da parlamentar afirmou que seu quadro é estável. Ela foi diagnosticada com diverticulite aguda — inflamação ou infecção dos divertículos, pequenas bolsas localizadas nas paredes do intestino.

Do hospital, Zambelli acompanhou — e comentou — o depoimento de Walter Delgatti, o “Vermelho”, à CPI dos Atos Golpistas nesta quinta, 17. As informações são do “g1”.

