Carla Vilhena publica fotos de antes e depois e desabafa: ‘Pandemia deixou marcas’

A jornalista Carla Vilhena chamou atenção ao postar no Instagram fotos de antes e depois com um desabado sobre os impactos da pandemia de covid-19.

Outros famosos e amigos demonstraram apoio. “Que recado importante sobre saúde, autocuidado, sinceridade, amizade, acolhimento, compromisso. Obrigada por compartilhar. Você é inspiradora”, afirmou a comentarista da Globo News Flavia Oliveira. “Sempre bela”, disse a apresentadora Ana Paula Renault.

Confira na íntegra o texto compartilhado por Vilhena:

“A pandemia deixou marcas diferentes em cada um, mas tenho a impressão de que ninguém saiu ileso desse momento tão difícil. O sofrimento de perder amigos e parentes, de ver tantos brasileiros morrerem, tanta gente com sequelas, outros com problemas econômicos, o medo e a tristeza que nos acompanharam nesses últimos anos, o estresse profissional de lutar contra a desinformação criminosa, a inatividade física pela primeira vez na minha vida, tudo isso mexeu com meu equilíbrio. O sedentarismo também teve consequências em minha saúde. Quem me tirou dessa situação e se tornou uma benção na minha vida: você, nutricionista @laismurta , indicação da poderosa @solangefrazaooficial . E veja a importância desse gesto: duas mulheres que estenderam a mão para ajudar esta outra mulher, que hoje está aqui, vindo a público agradecer do fundo do coração. Desejo que todas as bençãos celestes iluminem a existência e o trabalho de vocês, e que mais e mais mulheres encontrem a generosidade e a gentileza de outras mulheres. Juntas, somos incríveis.”