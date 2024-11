Carla Vilhena: da Bancada à Vida Real, revelando Sensibilidade e Maturidade

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 21/11/2024 - 19:03 Para compartilhar:

No episódio desta semana do PodMais, a apresentadora Mara Ferraz recebe Carla Vilhena, ícone do jornalismo brasileiro, que traz ao bate papo pinceladas com muita emoção de sua trajetória profissional , seu olhar para a maternidade e acima de tudo, a sua autenticidade na pele de uma mulher madura.

Mãe dos gêmeos Clarissa e Pedro e do caçula Marcelo, Carla Vilhena iniciou sua história na televisão antes mesmo de ingressar na faculdade, atuando como editora de imagens. Com apenas 18 anos, já apresentava um jornal em rede nacional na TVE, hoje conhecida como TV Brasil. Após uma breve passagem pela icônica Rede Manchete, em 1992, mudou-se para São Paulo, onde assumiu o posto de substituta de Marília Gabriela na Rede Bandeirantes. Em 1997, Carla foi contratada pela TV Globo, onde iniciou sua trajetória apresentando o Fantástico. Passou por todos os principais telejornais da emissora e, em 1999, passou a integrar o rodízio de apresentadores do Jornal Nacional.

No papo, a jornalista põe em foco questões sobre sua carreira e faz ponderações pertinentes a respeito da área jornalística: “O jornalista hoje está totalmente sobre foco, ataque, a gente não pode errar”. E ainda pondera a importância do cuidado com as palavras, do pensar antes de falar , e relaciona isso à sua reinvenção nas redes sociais durante a pandemia, onde se comunica com seus seguidores de forma precisa e divertida através de vídeos e lives.

“Muitas vezes eu sinto que não tem quem nos ouça e não tem quem compreenda o que estamos vivendo” . Carla traz à tona toda sua sensibilidade e faz um mergulho no autoconhecimento enquanto mulher 50+ sua fala muitas vezes emocionada pondera o processo do passar “do tempo” que também pode ser encarado de forma natural. Beleza é verdade você vê por aqui .

O episódio está lindo e surpreendente

