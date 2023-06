Carla Perez não participará da comemoração dos 30 anos do grupo É o Tchan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 11:30 Compartilhe

A dançarina e apresentadora Carla Perez não irá participar das comemorações para celebrar os 30 anos do grupo É o Tchan. A informação foi revelada pelo portal Extra e o motivo teria sido a incompatibilidade de agendas entre o grupo e a artista. Carla Perez vive nos Estados Unidos com a família. A reportagem entrou em contato com a assessoria da artista. O espaço segue aberto para manifestações.

A banda, que conquistou uma legião de fãs e emplacou sucessos nos anos 90, fará dois shows para reviver a trajetória do grupo. As atrações contarão com a participação de ex-integrantes como o Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello, Scheila Carvalho e Jacaré. As apresentações acontecem no dia 18 de agosto em São Paulo e 19 de agosto no Rio de Janeiro.

Serviço

Chá do Tchan em São Paulo

Data: 18 de agosto

Local: Chá da Alice – Komplexo Tempo

Endereço: Avenida Henry Ford, 511 São Paulo – SP

Valor de Ingressos:

Pista comum: R$ 90,00 (meia-entrada) | R$ 180,00 (inteira)

Pista premium: R$ 150,00 (meia-entrada) | R$ 300,00 (inteira)

Camarote Open: R$ 300,00 (meia-entrada) | R$ 600,00 (inteira)

Venda online: https://www.ingresse.com/chadotchan-sp#comprar

Chá do Tchan no Rio de Janeiro

Data: 19 de agosto

Local: Chá da Alice – Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 Rio de Janeiro – RJ

Valor de Ingressos:





4º Lote Pista Arquibancada: R$ 120,00 (meia-entrada) | R$ 240,00 (inteira)

3º Lote Front Stage Open Bar: R$ 300,00 (meia-entrada legal) | R$ 600,00 (inteira)

Venda online: https://www.ingresse.com/chadotchan-rj#comprar

