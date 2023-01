Carla Morando se reúne com Tarcísio de Freitas e consegue mudanças no IPVA que favorecem proprietários de veículos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 17:12 Compartilhe

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) realizou na noite desta quinta-feira, 12, sua primeira audiência com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e já obteve seu primeiro resultado positivo junto ao novo chefe do Executivo do Estado: conseguiu a revogação do 8º artigo do último decreto, que não permitia a venda de automóveis sem a quitação do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), pago anualmente por proprietários de veículos. A parlamentar foi a primeira da região do Grande ABC a ser atendida pelo novo governador.





Na sede do Palácio dos Bandeirantes, a parlamentar liderou a reunião que contou com a presença de representantes de instituições importantes, como a Fenabrave, Sindicovi-SP, Sindiauto e Alvesp. Além do governador, estiveram na audiência os secretários estaduais Samuel Kinoshita (Defesa e Planejamento), Arthur Lima (Casa Civil) e Jorge Luiz de Lima (Desenvolvimento Econômico). Datado de 20 de dezembro de 2022, o decreto 67381/22 estipulou, entre as novas regras da cobrança de IPVA, a condição de que a transferência de propriedade só poderia ser executada após a quitação integral do imposto referido.

“Nossa pauta foi para revogar este artigo, uma vez que é nocivo para toda a sociedade. Desta forma, conseguimos que os proprietários de veículos sejam protegidos e com isso se garanta cada vez mais negócios e geração de emprego. Fiquei muito satisfeita com o governador e toda a sua equipe, que, de forma imediata, entendeu essa necessidade de revisão que vai proporcionar uma contribuição para todo o Estado”, destacou Carla Morando.

Logo após a audiência, Tarcísio de Freitas fez a assinatura do documento autorizando a revogação deste artigo, que será publicado nos Atos Oficiais do Estado, revalidando as regras de cobrança do IPVA. Demais pautas para mais avanços para a categoria de revendedores de veículos também foram apresentadas para o governador, que também acolheu e confirmou sequência em discussões para eventuais modificações.





“É uma medida importante, que, ao final, poderia trazer um travamento muito relevante. Com isso, destravamos uma operação para milhares de empresas, além de proporcionar muitos empregos. Nosso objetivo é facilitar a vida de todo o cidadão, trabalhando com o diálogo. Foi uma demanda trazida pela deputada Carla Morando, que está prontamente resolvido”, afirmou Tarcísio de Freitas.

IPVA 2023

Para este ano, a principal modificação ficou sobre o parcelamento, que variará de três a cinco parcelas, dependendo do valor do imposto a ser pago. A frota total de veículos no Estado é de aproximadamente 27 milhões. Desses, 17,9 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA, enquanto 8,5 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação. Cerca de 920 mil veículos são considerados isentos, imunes ou dispensados do pagamento, como taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos.

