Carla Morando destina R$ 5,6 milhões para o Desenvolvimento Social no Estado

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) destinou, entre 2019 e 2021, um total de R$ 5,6 milhões em emendas impositivas para ações de Desenvolvimento Social no Estado de São Paulo. O montante coloca a parlamentar como uma das representantes da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) que mais destinou verbas para as entidades assistenciais do território paulista.







Ao todo, 58 entidades foram atendidas por meio do trabalho da deputada estadual. Entidades localizadas em São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, entre outras.

“Antes de ser deputada estadual, sempre tive uma forte ligação com as entidades assistenciais. E com o mandato, priorizei na plataforma de trabalho o compromisso em garantir mais recursos e novos investimentos para as instituições, que realizam ações importantes e necessárias. Muitas vezes chegam a lugares que o governo não consegue chegar”, explicou Carla Morando.

Base no ABC paulista

Entre janeiro de 2017 e março de 2018, Carla Morando foi presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo e viabilizou inúmeras ações dentro do município. Entre eles, programas “Adote uma Entidade”, “Selo de Solidariedade”, o “Jantar de Aniversário”, na qual toda renda arrecadada com as vendas dos convites era revertida às instituições.