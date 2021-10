Carla Diaz se irrita com colega de filme após piada de mau gosto: ‘Desrespeitada’

Carla Diaz mostrou sua insatisfação após uma piada feita nesta sexta-feira (1º) pelo seu colega Leo Bittencourt, com quem contracenou nos filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, sobre o Caso Richthofen.

Bittencourt compartilhou em seu Twitter uma montagem com o cartaz do filme e o título alterado para ‘Topa Tudo por B*ceta”. Na legenda, ele escreveu: “Aí é f*da”.

“Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer uma limpa por aqui… Sempre me pedem para vir no Twitter, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso”, disse Carla no Twitter.

Logo após a brincadeira, Bittencourt voltou à rede social para um desabafo, a princípio sem dar a devida importância à crítica da colega de elenco.

“O mal venceu. Se eu não puder usar meu Twitter pelo menos por aqui extravasar as leseiras que eu vejo/penso, vou explodir. Conto com esse público seleto daqui. (Deixei essa responsa aí com vocês e saí correndo)”, escreveu o ator.

Um pouco depois, ele parece ter se arrependido de ter publicado o meme e das palavras que usou, e voltou atrás, pedindo desculpas pela atitude.

“Do fundo do meu coração, jamais imaginei que isso pudesse ser ofensivo. Eu não tenho nada a fazer além de pedir desculpa, ouvir e não repetir. Triste de verdade com o rumo que isso tomou. Mais uma vez, desculpas. De fato, preciso aprender ainda a lidar com a responsabilidade de ter mais exposição. Fui inconsequente, irresponsável e estendo meu pedido de desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas”, escreveu.

