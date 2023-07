Carla Diaz reúne amigos em Festa Junina com brincadeiras e comidas típicas: ‘Diaz de Arraiá’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 18:37 Compartilhe

Carla Diaz, 32 anos, abriu o seu álbum de Festa Junina, nesta terça-feira (4), e mostrou o arraiá que preparou para receber os amigos.

A atriz apresentou os detalhes da decoração, com brincadeiras e guloseimas típicas da época, que alegraram a festa, na segunda-feira (3).

“Para encerrar esse ciclo com chave de ouro, veio aí #DiazDeArraiá!!! Depois de quatro meses de muita dedicação e empenho de uma produção imensa, nada melhor do que curtir juntos com direito a comida boa, bebida, quadrilha e muita alegria!!!”, iniciou a legenda da publicação.

Carla esteve empenhada nos ensaios para o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, que teve a sua final na última edição (02).

Na competição vencida pela também atriz Priscila Fantin, Carla Diaz foi a segunda colocada.

