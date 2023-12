Carla Diaz relembra momento inusitado com vibrador em aeroporto: ‘As pessoas riram’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2023 - 15:01 Para compartilhar:

Durante um bate papo com a cantora Juliette no ‘Diaz On’, a atriz Carla Diaz relembrou um momento um tanto quanto inusitado que passou enquanto esperava por um voo em um aeroporto.

“Outro dia estava com uma amiga no aeroporto, tinha perdido o voo e fui mostrando o que tinha na bolsa, fui tirando…”, contou. “Aí, saiu o lubrificante?”, perguntou Juliette. “Não, não foi. Foi um amigo parecido”, completou Díaz.

“Um vibrador?”, questionou a campeã do BBB 21. “É, um vibrador de borboleta. Eu tinha acabado de ganhar. Passando no raio-x com um vibrador de borboleta. As pessoas riram

completou Carla Díaz.

Veja o momento:

