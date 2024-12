Carla Diaz publica vídeo sem maquiagem após polêmica sobre foto de aniversário

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2024 - 21:12 Para compartilhar:

Carla Diaz causou polêmica ao publicar registros da comemoração pelo seu aniversário de 34 anos, durante seu intercâmbio nos Estados Unidos. Nas imagens, ela aparece com o rosto diferente e os seguidores especularam sobre procedimentos estéticos que ela teria realizado.

A atriz fez aniversário no dia 28 de novembro e celebrou com uma festa surpresa organizada por amigos, mas os registros foram publicados no último fim de semana.

“Quem é essa? É a Carla Diaz? Perdeu a noção nos filtros e Photoshop. Como mudou, meu Deus”, escreveu um usuário da plataforma. “O que será que ela fez no rosto?”, surpreendeu-se mais um. “Nossa, como ela está diferente. Será que fez harmonização?”, sugeriu uma terceira pessoa.

A artista chegou a desativar os comentários na publicação no Instagram e, na última segunda-feira, 9, publicou um vídeo de “cara lavada”.

“Tinha que ter um ‘arrume-se comigo’ para o primeiro dia de aula né?!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Segundo o jornal Extra, a mãe da atriz explicou que as alterações no rosto se deram por conta da maquiagem, e que a filha não realizou nenhum procedimento estético no rosto, como harmonização facial, como sugeriram alguns internautas.

“É algo fácil de constatar. É só entrar no Instagram dela e analisar as fotos dos dias seguintes. Ontem mesmo ela fez vídeos com a cara lavada”, disse Mara Diaz, em resposta à reportagem do jornal carioca.

