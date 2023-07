Carla Diaz e Felipe Becari anunciam fim do noivado: ‘Fomos felizes pra caramba’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 12:13 Compartilhe

Na tarde desta terça-feira, 25, Carla Diaz e Felipe Becari anunciaram o fim do noivado. Por meio de publicações nas redes sociais, o ex-casal, agradeceu o tempo que ficaram juntos, pediu respeito e privacidade nesse momento delicado.

“Vi alguns portais e jornalistas falando sobre ‘manter segredo’, também não paro de receber mensagens perguntando sobre… Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas famílias e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, me fechei no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal”, escreveu a atriz nos Stories do Instagram.

“Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz. Aos fãs, pessoas que me acompanham e gostam de mim, obrigada pelo carinho e preocupação! Não falarei mais sobre esse assunto, ok?”, completou.

Já o deputado federal de São Paulo postou uma foto ao lado de Carla e disse: “Sempre dissemos como é triste quando vemos casais se separando com mágoas ou traições, mas conosco jamais”.

“Por isso, mesmo em meio a dor da separação, agradeço a Deus por ter estado ao lado de uma mulher incrível, de alma pura, de coração grande, e que me mostrou que é possível sim amar e sem amado, sem medos ou ressalvas, me levando ao mais próximo que já tive do meu único e verdadeiro sonho de ser esposo, pai e de formar uma grande e linda família. Você é insubstituível. Orgulho, sabe? Do que vivemos juntos. Fomos felizes pra caramba. Com muito amor, me despeço!.”

Carla Diaz e Felipe Becari ficaram noivos me novembro de 2022. Eles começaram o relacionamento em dezembro de 2021.

