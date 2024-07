Carla Bruni é investigada em caso de suborno de testemunha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/07/2024 - 16:50 Para compartilhar:

PARIS, 9 JUL (ANSA) – A cantora italiana e ex-primeira-dama da França Carla Bruni passou a ser investigada no âmbito do inquérito que apura um suposto financiamento ilegal da Líbia à campanha do ex-presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012).

Bruni compareceu a um tribunal de Paris nesta terça-feira (9) e é suspeita de ocultar um suborno de testemunha e de integrar uma associação criminosa voltada a fraudar um julgamento, segundo uma fonte judiciária citada pela agência AFP.

A cantora foi colocada sob “supervisão judicial” e está proibida de entrar em contato com outros investigados no caso, com exceção de Sarkozy, seu marido desde 2008.

O inquérito apura por que o empresário franco-libanês Ziad Takieddine se retratou do depoimento em que relatava ter entregado milhões de euros do então ditador da Líbia, Muammar Kadafi, para a campanha presidencial de Sarkozy em 2007.

Bruni já foi interrogada duas vezes, em junho de 2023 e maio de 2024, sobretudo por sua ligação com Michèle “Mimi” Marchand, apelidada de “rainha dos paparazzi” na França e chefe da agência de fotógrafos BestImage.

Takieddine mudou de versão durante uma entrevista à revista Paris Match acompanhada por um fotógrafo da BestImage, ocasião em que ele negou que Sarkozy tivesse recebido recursos ilícitos para sua campanha.

Depois, o franco-libanês afirmou que sua fala foi distorcida e reiterou as acusações contra o ex-presidente. Na época, Bruni apagou todas as mensagens que havia trocado com Marchand, que também é alvo do inquérito, levantando suspeitas dos investigadores. (ANSA).