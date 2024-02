Carl Weathers, o Apollo Creed do filme ‘Rocky’, morreu aos 76 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/02/2024 - 20:52 Para compartilhar:

Carl Weathers, o ator americano que fez o papel do boxeador Apollo Creed nos quatro primeiros filmes “Rocky” ao lado de Sylvester Stallone, morreu aos 76 anos, noticiou a imprensa americana nesta sexta-feira (2) citando um comunicado da família.

Weathers, que também atuou no filme “O Predador” (1987) ao lado de Arnold Schwarzenegger, teve recentemente um papel na série “O Mandaloriano”, pelo qual ganhou um Emmy.

“Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Carl Weathers”, disse sua família, de acordo com o Deadline.

“Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, televisão, artes e esportes, ele deixou uma marca indelével e é reconhecido em todo o mundo e por gerações.”

O comunicado não detalhou as causas da morte, mas informou que o ator morreu pacificamente enquanto dormia na quinta-feira.

A carreira de Carl Weathers estendeu-se por cinco décadas e incluiu mais de 75 aparições em filmes e televisão, começando nos chamados filmes Blaxploitation na metade dos anos 70, que apresentavam afro-americanos em papéis que quebravam estereótipos.

O público mais jovem pôde vê-lo em ação em seu papel no sucesso da Disney “O Mandaloriano”, uma série derivada de “Guerra nas Estrelas”, onde interpreta Greef Karga, o chefe do sindicato de caçadores de recompensas, ao longo de nove episódios.

Weathers também fez a dublagem do personagem “Combat Carl” no quarto filme da franquia de animação “Toy Story”, em 2019.

Ele também recebeu elogios por seu papel como instrutor de golfe em “Um Maluco no Golfe”, onde treina um pupilo (Adam Sandler) depois que ele se aposenta do esporte após perder a mão para um jacaré.

Mas foi com o papel de um campeão patriótico peso pesado de boxe, Apollo Creed, rival do lendário Rocky Balboa, que ele conseguiu ficar na memória do público.

O filme “Rocky”, de 1976, do qual foram produzidos mais três filmes (e continuado por meio da saga derivada “Creed”), mostrou ao mundo um retrato brutal do mundo dos campeonatos mundiais de boxe.

A cena culminante, com sangue, ossos quebrados e socos em câmera lenta, estabeleceu um padrão para filmes de luta e combate.

Em “Rocky II” (1979), Weathers retomou seu papel como Apollo Creed, enfrentando Balboa em uma segunda luta. Ele esteve novamente em “Rocky III” (1982) e na quarta entrega da saga “Rocky IV” (1985), na qual morre no ringue contra um boxeador russo, interpretado por Dolph Lundgren.

O ator de “O Predador” e ex-governador de Minnesota, Jesse Ventura, disse que o mundo perdeu um “ícone”.

“Carl Weathers era um talento fenomenal, um verdadeiro profissional e um amigo querido”, escreveu na rede social X.

