Cariúcha diz em ‘A Fazenda 15’ que só namorou gays e ex detona: ‘Tenho print’

A influenciadora Alessandra Cariúcha tem dado o que falar durante a sua participação em ‘A Fazenda 15’, sobretudo fora do reality rural da Record TV.

A peoa provocou a irritação de um ex após declarar, em bate-papo com o peão Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, que os homens com os quais se relacionou, ou se relaciona, são gays.

O vídeo com a fala da participante ganhou a web e, ainda na madrugada desta quinta-feira, 21, Thaylor Ramos, ex-namorado de Cariúcha, reagiu ao comentário.

Através dos Stories de seu Instagram, o influenciador detonou a peoa.

“Jogou uma inderitinha para mim, eu já sabia. Antes dela entrar para ‘A Fazenda’, um a dois meses atrás, a gente se encontrou, eu estava lá na casa dela, a gente brigou, aí bloqueou, parou de seguir, depois voltou [no Instagram]”, iniciou ele, que destacou não ter servido para ele a carapuça.

“Mas, como último ex-namorado dela, tenho que vir aqui falar. Ela levanta tanto a pauta da bandeira LGBTQIA+, mas ela fica usando a palavra como se fosse um demérito a pessoa ser”, observou ele.

Thaylor chamou a ex de hipócrita, relembrando que Cariucha acusou Jojo Todynho de usar a “causa” para se beneficiar.

“Hipocrisia dela, rainha da LGBTQIA+, como ela diz ser […], ela é o suco da hipocrisia, ela acusa a Jojo de usar o pink money, e ela mesmo que usa, porque quando ela tem uma oportunidade de alfinetar ou usar o fato de a pessoa ser isso, ou aquilo [gay], ela usa com um demérito”, continuou ele.

“Ela fala da Jojo que a Jojo comprou o namorado, deu carro para o namorado, mas se ela tivesse dinheiro ela me daria também, eu tenho provas, tenho print dela perguntando se eu queria dinheiro, ela fala da Jojo, mas vai lá e faz. Não dá, ou você critica, ou você faz”, concluiu ele.

Cariúcha sobre seus relacionamentos: "Até os homens com quem eu transo são gays! Até meus ex são gays! Até os homens que eu pego, me relaciono, que eu caso, namoro são gays!" #AFazenda15 pic.twitter.com/iMfoFLYy7A — CHOQUEI (@choquei) September 20, 2023

