Cariúcha comete gafe e ‘mata’ Ney Matogrosso: ‘Deus o tenha em bom lugar’

Jurada do quadro Dez ou Mil do “Programa do Ratinho”, no SBT, Cariúcha cometeu uma verdadeira gafe na noite de segunda-feira, 3. Na atração, a apresentadora do “Fofocalizando” se confundiu e ‘matou’ o cantor Ney Matogrosso, de 82 anos, ao elogiar um candidato que prestou uma homenagem ao veterano.

“Que linda homenagem para o Ney Matogrosso. Que coisa linda, ele vai estar muito feliz. Que Deus o tenha em bom lugar”, disparou Cariúcha.

Rapidamente, ela corrigida pelo humorista Igor Guimarães. “Ele tá vivo”, avisou.

Ratinho também corrigiu a ex-participante de “A Fazenda”. “Você tá louca? Você matou o Ney Matogrosso. Que vergonha. Atenção, Brasil! Cariúcha pode ser presa, acaba de matar o Ney Matogrosso”, brincou o comunicador.

“Perdão, perdão. Ele não morreu?”, perguntou Cariúcha. “Ele tá vivo”, frisou Igor. “Desculpa, meu amor, é que você é um ícone, você é uma lenda”, finalizou a famosa.

