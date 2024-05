Cariucha brinca ao falar sobre trabalhar ao lado de Leo Dias: ‘Eu sou o Louro José’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 20:01 Para compartilhar:

Cariucha relembrou várias fases de sua vida e o caminho que percorreu até chegar aos estúdios do “Fofocalizando” (SBT), onde trabalha ao lado do colunista de fofoca Leo Dias. Durante sua participação no podcast PODC, que foi publicado na última terça-feira, 21, ela entregou que a interação com o fofoqueiro se deu quase de forma imediata.

“Eu sou o Louro José do Leo Dias”, brincou ela, em bate-papo com o apresentador Celso Portiolli.

A comunicadora relembrou momentos difíceis que atravessou ainda tão jovem, incluindo ser expulsa de casa por seus pais, aos 15 anos de idade. Ela relembrou que, depois daquele episódio, ela foi obrigada a trabalhar como camelô, cobradora de lotação, faxineira, e até chegou a morar em um ferro velho com uma amiga.

O nome artístico que carrega, ela mesma explica de onde vem. Gaúcha, ela foi muito nova para o Rio de Janeiro, cidade para onde os pais migraram em busca de trabalho: “Carioca com Gaúcha”.

A nova estrela do SBT relembrou uma estratégia muito interessante que usava para chegar ao trabalho quando era repórter do Programa Pânico na TV: “Ia de ônibus até as proximidades e tomava um táxi para chegar em grande estilo nos eventos”, revelou.

Cariucha participou de “A Fazenda-15“ (Record TV), que foi a última temporada.