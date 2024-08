Cariúcha avalia participação em ‘A Fazenda’: ‘Fui má’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2024 - 18:30 Para compartilhar:

Neste sábado, 24, a influenciadora Cariúcha participou do ‘Sabadou com Virginia’, comandado por Virginia Fonseca, no SBT, e falou sobre sua participação na 15ª temporada de “A Fazenda“.

Rivalizando com Rachel Sheherazade, queridinha da edição, a carioca ficou conhecida como uma das vilãs do reality em participação breve, mas polêmica. Cariúcha confessou: “Fui muito perigosa, fui má. Os meus nervos estavam à flor da pele. Não sei explicar…. Mas ali era um personagem”.

“Antes de eu entrar, estava vendo no Twitter e as pessoas dizendo para não entrar sendo uma planta e queriam ver eu causando. Aí eu falei: ‘Nossa, agora é a minha hora de causar’”, completou.

E finalizou: “Qualquer pinguinho eu já transformava no alfabeto todo. Entrei para causar”.

Cariúcha foi a terceira eliminada da edição que teve Jaquelline Grohalski como vencedora. Ela deixou o reality após ter tido apenas 9,74% dos votos para ficar, em Roça contra Márcia Fu e Shayan Haghbin.