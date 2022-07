Carisma, simpatia e profissionalismo: Sabina Simonato se destaca como âncora na Globo

Sabina Simonato, de 37 anos, está em sua melhor fase profissional. A jornalista e repórter que está na Globo há alguns anos, vem se destacando ao substituir Alan Severiano no “SP1”, e Rodrigo Bocardi no “Bom Dia SP”.







Ao comandar os telejornais, Simonato tem esbanjado carisma, simpatia e profissionalismo. Nesta semana, ela viralizou nas redes sociais e virou assunto na mídia ao demostrar empatia e não conseguir segurar a emoção durante uma matéria sobre crianças que estão comendo mais nas escolas e recebendo merenda nas férias escolares, por não terem alimento em casa.

Na ocasião, Sabina falou sobre o assunto com os olhos cheio d’água: “Realmente, as crianças estão comendo mais nas escolas. Mas não é porque estão com muita fome por lá. Mas porque sabem que quando chegar em casa, querem chegar com a barriguinha mais cheia… Muito difícil ouvir relato das mães, as mães passando fome, as crianças voltando pra casa sem comida”, disse.

No “Bom Dia SP” de terça-feira (26), o aplicativo de celular waze atrapalhou a âncora, que encontrou dificuldades para seguir no comando do noticioso e precisou desligar o aparelho ao vivo. Ela encostou no celular deixado na bancada e, sem querer, ativou o aplicativo. De repente, foi surpreendida por uma voz em inglês informando sobre o trânsito na capital paulista.