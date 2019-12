Cariocas aproveitam o último dia do ano na Praia de Copacabana

Cariocas e turistas aproveitam o último dia do ano para curtir a praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Desde cedo, a praia onde vai ocorrer a festa de réveillon mais famosa do país está lotada. A prefeitura espera pelo menos 2,8 milhões de pessoas para a festa da virada.

As dez balsas com fogos de artifício já estão posicionadas entre 450 metros e 500 metros de distância da orla da praia. O show pirotécnico em Copacabana vai durar 14 minutos. As balsas estarão conectadas por GPS e iniciarão a queima de fogos à meia noite, sem a necessidade de serem acionadas pelas pessoas embarcadas.

Jéssica Silva, funcionária de um frigorífico em Barbacena, Minas Gerais, veio com um grupo de amigos para assistir aos fogos em Copacabana. Eles estão acampados na areia desde as 4h30 de hoje (31) e só retornam para casa amanhã (1º) às 17h. “É minha primeira vez no Rio. Estou adorando o mar. Estou doida para ver os fogos. Deve ser muito lindo”.

Dono de um quiosque na praia do Leme, Ruan Romero disse que está tudo pronto para a festa do réveillon, com 80% dos ingressos para o buffet vendidos até o momento, a maioria para turistas brasileiros. Ele disse esperar que o país melhore em 2020, com mais segurança, saúde e menos corrupção. “O povo é muito bom, o país é ótimo, mas a gente está merecendo uns políticos melhores”.

Ontem, após a vistoria das balsas com os fogos de artifício, na Ilha do Governador, o responsável pela queima de fogos em Copacabana, Marcelo Kokote, da empresa Vision Show, disse que cubos em 3D, as tradicionais carinhas felizes, corações e cascatas, bombas que desenham o planeta saturno, além de surpresas com novas bombas estarão no show multicolorido. O espetáculo está sincronizado com uma trilha musical que começa com música clássica, passa por diferentes ritmos como funk, MPB e termina com samba.

*Colaborou Tatiana Alves, repórter da Rádio Nacional