Carioca, Premier League e mais… Onde assistir aos eventos esportivos desta quinta-feira

A temporada de 2023 do futebol brasileiro está oficialmente aberta e os torcedores já podem assistir ao começo dos campeonatos estaduais ao redor do país. Do outro lado do oceano, o futebol europeu continua a todo vapor com jogos pelos campeonatos e taças nacionais. Basquete, vôlei e tênis são outras atrações desta quinta-feira no mundo dos esportes.

Veja onde acompanhar esses e outros eventos esportivos.

Campeonatos Estaduais

19h15 – Baiano: Bahia de Feira x Vitória – TVE/BA e YouTube (TVE)

20h – Pernambucano: Santa Cruz x Afogados – Dazn, Sky, DGO e Claro

20h – Paraibano: Nacional de Patos x Treze – Jornal da Paraíba

20h30 – Goiano: Grêmio Anápolis x Atlético/GO – Dazn, Sky, DGO e Claro

20h30 – Goiano: Vila Nova x Goiânia – Dazn, Sky, DGO e Claro

20h30 – Paraibano: Campinense x São Paulo Crystal – Jornal da Paraíba

21h30 – Carioca: Flamengo x Audax Rio – Band e BandSports

Copa da Itália

14h – Fiorentina x Sampdoria – ESPN4

17h – Roma x Genoa – ESPN4

Supercopa da Espanha

16h – Bétis x Barcelona (semifinal) – Star+

Campeonato Inglês

17h – Fulham x Chelsea – ESPN





Copinha (Copa São Paulo de Futebol Junior)

10h30 – Cruzeiro x Parauapebas/PA – SporTV

11h – Cuiabá x Capivariano – Paulistão Play

12h45 – Grêmio x Picos – Paulistão Play

12h45 – Sport x Zumbi/AL – YouTube (Paulistão)

12h45 – Goiás x Porto Vitória/ES – Paulistão Play

15h – Tanabi x Chapecoense – Paulistão Play

15h – Fluminense x Atlético Guaratinguetá – SporTV

15h – Grêmio Novorizontino x Flamengo/SP – Paulistão Play

15h – Coritiba x Vitória da Conquista – YouTube (Paulistão)

17h15 – Palmeiras x Sampaio Corrêa – SporTV

17h15 – Athletico Paranaense x Guarani – YouTube (Paulistão)

19h – Mirassol x Real Ariquemes/RO – Paulistão Play

19h – Ceilândia x Floresta – Paulistão Play

19h30 – Atlético/GO x Juazeirense – Paulistão Play

19h30 – Flamengo x Avaí – SporTV

21h45 – Corinthians x Comercial – SporTV

NBA

00h – Houston Rockets x Sacramento Kings – ESPN2

21h30 – Boston Celtics x Brooklyn Nets – Prime Video

NBB

19h – NBB: Minas x Pinheiros – YouTube (NBB)

19h15 – NBB: São José x Corinthians – SporTV2

Superliga Masculina de Vôlei

19h Suzano x Campinas – NSports

Tênis

5h – ATP 250 de Adelaide: quartas de final – ESPN2

22h – WTA 500 de Adelaide: semifinal – Star+

