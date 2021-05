Carioca: Ferj define arbitragem para a finalíssima entre Flamengo e Fluminense após polêmicas na ida Auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa eThiago Henrique Neto Corrêa Farinha, Bruno Arleu de Araújo será o juiz da finalíssima

Motivo de polêmicas e discussões acaloradas entre torcidas e dirigentes, a arbitragem da decisão do Campeonato Carioca foi divulgada para o jogo da volta, a ser realizado neste sábado, no Maracanã. O juiz Bruno Arleu de Araújo (Fifa) é quem apitará a final entre Flamengo e Fluminense.

Bruno Arleu de Araújo será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e

Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha. No VAR, a responsabilidade pelo comando do vídeo é de Carlos Eduardo Nunes Braga.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo comandará a finalíssima do Carioca 2021 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

No jogo da ida, que terminou empatado em 1 a 1, também no Maracanã, o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus foi duramente criticado por ambas as partes – por jogadores e membros da diretoria. Um dirigente rubro-negro, aliás, chegou a exigir que o jogo da volta fosse apitado por “um árbitro maduro e que toda equipe de arbitragem esteja atenta para o antijogo e a violência”.

Ou seja, os holofotes em cima de Bruno Arleu serão consideráveis.

Em tempo: o decisivo duelo deste sábado será realizado às 21h05. O LANCE! transmite a final em Tempo Real.

