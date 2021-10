Carinho da torcida, treino e possível novidade no time titular: o dia da Seleção em Manaus Terça-feira é marcada por primeira atividade visando partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias, torcedores no hotel e no estádio apoiando e Raphinha em ascensão

Após meses de um futebol sem público e com torcida afastada por conta da pandemia do Covid-19, o Brasil voltou a sentir o calor do povo de uma forma significativa. Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira foi recepcionada com festa e fez o primeiro treino em Manaus, visando a partida contra o Uruguai, na próxima quinta-feira, pelas Eliminatórias.

Uma multidão aguardava a Seleção Brasileira na saída do hotel em Manaus. Veja isso e mais no LANCE! Rápido das 18h. pic.twitter.com/jkGXzULeS5 — LANCE! (de ) (@lancenet) October 12, 2021

+ Flamengo x Vasco: o clássico que leva multidões e tem muitos torcedores em Manaus, palco do jogo da Seleção



Logo pela manhã, torcedores já começaram a cercar o hotel que elenco e comissão técnica estão. No momento da tarde, quando os ônibus saíram rumo ao treinamento, mais de 100 pessoas estavam nos arredores do local. Neymar, Gabigol e Tite foram os nomes mais gritados pela torcida.

Este número – acredite se quiser – aumentou quando a Seleção chegou no Estádio da Colina, local do treinamento desta terça-feira. O número de pessoas fora, tentando conseguir falar com algum jogador ou alguma pista do treino, praticamente triplicou.

“Libera, libera, libera” gritavam as crianças para os seguranças. A torcida e o tom de animação ficam apenas para fora do estádio, já que o treino foi fechado para imprensa, convidados e crianças de escolas do Amazonas que já tomaram a primeira dose e vacina e têm boas notas.

A Seleção deixou o estádio pouco depois das 19h – 20h no horário de Brasília – ainda com as pessoas nos arredores da arena tentando algum alô ou foto com os jogadores. O carinho do povo de Manaus tem sido algo que chama a atenção na passagem da Seleção pela Região Norte do país.

Torcedores subiram no teto de uma casa próxima do estádio para ver o treino (Foto: Sergio Santana/LANCE!)

A VEZ DE RAPHINHA?

Com a bola rolando, Tite indicou uma grande mudança no time titular do Brasil: Raphinha no lugar de Gabigol. Pelo menos foi assim que a equipe se comportou nesta primeira atividade. O atacante do Leeds United-ING ficou pelo lado direito da parte ofensiva, enquanto Gabriel Jesus se juntou a Neymar na linha mais adiantada do ataque.







O jogador agradou a comissão técnica nos dos primeiros jogos desta Data Fifa, contra Venezuela e Colômbia, e pode ganhar a primeira chance com a Canarinho diante da Celeste Olímpica.

Tem mudança no ataque do Brasil? Nosso repórter @sergiostn_ traz as novidades do treino da Seleção Brasileira em Manaus #brasil #selecaobrasileira #lance pic.twitter.com/Oa3MR9aQeL — LANCE! (de ) (@lancenet) October 12, 2021

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais