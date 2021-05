Carimba a vaga! Fluminense fará quarto jogo em 10 dias e pode se garantir nas oitavas da Libertadores Tricolor vive fase decisiva neste início da temporada e pode resolver situação na competição contra o Junior Barranquilla, nesta terça-feira

A temporada ainda está no início, mas o Fluminense já vive uma fase decisiva e seguirá sua maratona. Indo para o quarto jogo em 10 dias, o Tricolor pode carimbar a vaga nas oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira. A equipe de Roger Machado precisa apenas de um empate com o Junior Barranquilla, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), na quinta rodada, para avançar. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.

O Flu defende uma invencibilidade de 12 partidas. O bom momento levou o Tricolor à liderança do Grupo D, com oito pontos, podendo até garantir a o primeiro lugar da chave já nesta rodada. São dois pontos de vantagem para o River Plate (ARG), que encara o Santa Fe (COL) completamente desfalcado por casos de Covid-19, até sem seus três goleiros inscritos. Os colombianos tem dois pontos. Já o Junior, com três, precisa vencer para sonhar com as oitavas.

Veja a tabela da Libertadores

Se sair do Maracanã vitorioso, o Tricolor carioca chegará a 11 pontos e torce por derrota do River ou empate na Argentina para já se garantir em primeiro. Caso os semifinalistas da última edição da Libertadores empatem, eles ficam com sete pontos, o Santa Fe com quatro e o Junior com três, deixando apenas a disputa do segundo lugar para a última rodada.

A maratona de partidas colocará o time titular em um importante teste antes do início das competições nacionais nas próximas semanas. Roger mandou força máxima para o primeiro jogo da final com o Flamengo, no sábado, no empate por 1 a 1, e terá novamente todos à disposição nesta noite. Em entrevista coletiva, o treinador ainda admitiu a possibilidade de fazer mudanças, como Cazares na vaga de Nene e Luiz Henrique de volta após perder a titularidade para Gabriel Teixeira no clássico.

Fato é que as atenções estão novamente voltadas para o torneio continental. Garantir um bom resultado nesta terça pode significar um Flu mais tranquilo para disputar o título do Estadual no próximo sábado e ter algum descanso antes do início do Campeonato Brasileiro no dia 29 de maio, contra o São Paulo, fora de casa.

– Não tem como pensar no outro final de semana. A gente pensa jogo a jogo. Parece um chavão, mas eu confesso que antes da decisão para o jogo na Libertadores, eu nem começava a pensar sobre o clássico no fim de semana porque não tem espaço mental para que isso aconteça. A partir de amanhã, a gente volta novamente para a Libertadores. Recupera a energia mental e foca nesse resultado que nos dará a vaga. Posteriormente, quando acaba e tem o apito final, a gente se dedica novamente ao clássico – analisou Roger.

– Não tem como ser diferente. Você disse que a competição do ano é a Libertadores e eu acho que a Libertadores é uma das competições importantes. O Estadual é importante também. Muitas vezes a gente tira o peso do Estadual, mas muitas vezes ele é o título que há algum tempo o clube não conquista e também anseia novamente conquistá-lo. Então, tem um peso para a gente, sim – completou.

