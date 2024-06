Carille vê Santos com atitude e pede ‘momento de sabedoria’ após 2ª derrota seguida na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 23:07 Para compartilhar:

A derrota de 2 a 1, que custou ao Santos a retomada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi encarada como uma circunstância do futebol pelo técnico Fábio Carille. Na entrevista coletiva, ele elogiou a postura do time e pediu ao elenco um “momento de sabedoria” para que a equipe reencontre o caminho das vitórias já na próxima rodada.

“Diferente do jogo com o Amazonas, tivemos atitude. Criamos oportunidades, infelizmente não marcamos. A gente tem que ter um momento de sabedoria para buscar uma vitória no próximo jogo”, afirmou o treinador em um tom sereno.

Depois de um primeiro tempo morno, onde o time pouco incomodou o Botafogo, o Santos

mudou sua postura após sofrer o segundo gol no início do segundo tempo. Essa busca pelo resultado deixou o técnico satisfeito.

“O time estava criando, respondendo, chegando na área deles. Agora é projetar o outro jogo e buscar uma vitória o quanto antes. Estamos tratando todos os jogos como decisão. Se quisermos ter os nossos objetivos têm de ser assim”, comentou o comandante.

O Santos volta a campo pela Série B do Brasileiro nesta sexta-feira. O desafio vai ser diante do Novorizontino, em Novo Horizonte. “O Novorizontino fez um excelente Campeonato Paulista, não começou tão bem a Série B porque perdeu alguns jogadores importantes, mas é uma equipe muito bem montada”, declarou o treinador que cobrou um pouco mais de atenção do seu elenco.

“Sabíamos que o Botafogo viria para jogar nos nossos erros. Faltou um pouco de atenção nos dois gols deles. Mas vejo o time com atitude e futebol para seguir na luta do seu objetivo”, disse o treinador.