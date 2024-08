Carille usa treino para testar nova defesa do Santos e escala Rodrigo Ferreira e João Basso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 18:48 Para compartilhar:

O Santos vai ter novidades em seu sistema defensivo para o jogo desta sexta-feira, diante do Paysandu, pela Série B do Brasileiro. Com JP Chermont machucado, e Gil preservado para cumprir reforço muscular, o técnico Fábio Carille observou duas novas peças no setor: Rodrigo Ferreira e João Basso.

A atividade desta quarta-feira serviu para definir os substitutos. Carille comandou um treino tático e fez ajustes no posicionamento do setor e também na movimentação da equipe. As jogadas de bola parada também foram ensaiadas.

Com torção no tornozelo, JP Chermont vem fazendo tratamento intensivo. Rodrigo Ferreira entra na lateral direita e deve ter uma atenção especial com a marcação. Já João Basso ganha a sua primeira chance de defender a camisa santista desde que retornou à Vila Belmiro após empréstimo ao Estoril, de Portugal.

A base do time, no entanto, não deve sofrer alterações. A tendência é que o esquema com três atacantes seja mantido. Assim, Otero, Guilherme e Júlio Furch vão ser mantidos em Belém. No setor de meio-campo, João Schmidt e Diego Pituca se encarregam da proteção à defesa enquanto Serginho fica liberado para chegar à frente.

Líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos contabiliza 34 pontos, mas vem de dois empates seguidos (1 a 1 com o CRB e 1 a 1 diante do Sport). Já o Paysandu busca uma reação para tentar melhorar sua posição. Com 24 pontos, a equipe paraense ocupa o 14º lugar.