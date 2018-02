Carille surpreende com mudanças no Corinthians para encarar o Palmeiras

O técnico Fábio Carille resolveu fazer mudanças no Corinthians para encarar o Palmeiras, sábado, às 17 horas, no Itaquerão. O treinador surpreendeu e abriu mão de um centroavante para o clássico. Ele ainda confirmou o retorno de Jadson e também de Maycon, na lateral-esquerda, durante entrevista coletiva realizada depois de um agitado treinamento no estádio do clube.

O Corinthians vai a campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel, Renê Júnior, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Romero. Com a formação, Romero irá atuar mais avançado, repetindo o esquema 4-2-3-1 utilizado no ano passado e que ajudou o clube a conquistar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro.

“Romero já fez isso outra vez. Estou buscando alternativas para ficar mais com a bola. Deixei claro que iria tentar o 4-1-4-1, mas volto com o Jadson para ficarmos mais com a bola”, explicou o treinador.

O técnico ainda assegurou que deverá voltar ao esquema com dois volantes e não pretende, por enquanto, insistir no esquema com apenas um volante. “Agora eu passo para dois volantes. Está definido isso, até que prove o contrário. O Paulista nos dá essa alternativa, de testar”, explicou.

Carille ainda confirmou que usará a formação na sequência da temporada. Já na lateral esquerda, Juninho Capixaba treinou normalmente nos últimos dias, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, mas o treinador decidiu escalar Maycon improvisado no setor.

Nesta sexta-feira, a equipe fez um treinamento no Itaquerão com a presença de torcedores no estádio. Cerca de 12 mil corintianos compareceram ao local para dar apoio e também cobrar o elenco por um resultado positivo contra o Palmeiras.