Carille revela cobrança no intervalo do jogo com Ituano e diz que Corinthians ‘já passou’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 23:20 Para compartilhar:

O técnico Fábio Carille revelou, em entrevista coletiva, que cobrou postura firme do time do Santos durante intervalo no jogo com o Ituano, nesta segunda-feira, quando a vantagem já era de 2 a 0 no placar. O treinador também afirmou que o período de especulação de uma transferência para o Corinthians faz parte do passado.

“Foi essa a cobrança do intervalo. Seguimos marcando pressão, eles só finalizaram de longe. Só chegaram na cara do Brazão uma vez. Buscar o terceiro gol ou incomodar mais ainda o Ituano. A facilidade do primeiro tempo fez dar uma relaxada. Estamos atentos para que não aconteça mais”, disse o treinador, após a vitória que recolocou a equipe na liderança da Série B.

“Foi uma semana pesada. Falou-se muito de Corinthians, mas já passou, tinha deixado claro que não tinha chegado nada. Qualquer resultado contrário contra Ceará e Chapecoense, eu não estaria aqui. Mas a gente está bem, sabemos onde queremos chegar. Grupo consciente. Não sou de fazer projeção, sou do jogo a jogo. Isso que trago para eles. Não adianta. Vila Nova é nossa próxima decisão”, afirmou o treinador santista.

Apesar da ‘bronca’ no intervalo, Carille gostou do desempenho do tie no geral. “Comportamento muito bom, dentro do que preparamos. Ituano fez mudança que não tinha feito, jogando com três zagueiros. A gente conseguiu encontrar espaços pelos lados, com linha de quatro víamos que poderíamos entrar no campo ofensivo pelos lados. Fizemos o resultado. Minha cobrança no intervalo foi de continuar sério. Criamos oportunidades. O importante foi chegar aos 28 pontos.”